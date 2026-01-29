Diese Thüringer Gemeinden haben die höchsten Schulden

Thüringen - Die weiter gefassten Pro-Kopf-Schulden der Thüringer Gemeinden sind gestiegen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Thüringer Gemeinden ist erneut gestiegen, liegt jedoch weiterhin unter dem bundesweiten Durchschnitt. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Der rechnerische Wert legte um 2,4 Prozent auf 3594 Euro pro Kopf Ende 2024 zu. Das teilte das Statistische Landesamt mit.

Die integrierte Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände im Freistaat lag damit aber unter dem Bundesschnitt von 4448 Euro pro Kopf. Insgesamt umfasste Thüringens integrierter Schuldenberg 7,6 Milliarden Euro.

Integrierte Schulden umfassen die Kernhaushalte, aus denen die Kommunen ihre laufenden Ausgaben bestreiten, aber auch die Schulden der Extrahaushalte und sonstigen öffentlichen Fonds, Einrichtungen und von kommunalen Eigenbetrieben ab.

Den Aufwuchs führen die Statistiker vor allem auf gestiegene Verschuldungen bei ebendiesen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen zurück. Bei den Kernhaushalten und auch in den Extrahaushalten sei die Verschuldung dagegen zurückgegangen.