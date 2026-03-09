Welche Auswirkungen hat der Iran-Krieg auf Thüringens Außenhandel?

Thüringen - In Thüringen leben nur wenige Iraner und der Außenhandel des Freistaats mit dem Land ist gering ausgeprägt.

Im Jahr 2025 wurden Waren im Wert von rund 24,3 Millionen Euro von Thüringen in den Iran exportiert. (Archivfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Im Jahr 2025 wurden nach vorläufigen Zahlen des Landesamts für Statistik Waren im Wert von rund 24,3 Millionen Euro von Thüringen in den Iran exportiert.

Damit liegt das Land auf Rang 57 der Exportländer des Freistaats, wie die Statistikbehörde mitteilte.

Zum Vergleich: In Thüringens wichtigsten Exportpartner, den USA, wurden nach vorläufigen Zahlen im Jahr 2025 Waren im Wert von rund 2,1 Milliarden Euro exportiert.

Dabei hat sich das Exportvolumen mit dem Iran im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2024 schon gesteigert - um 19,1 Millionen Euro, wie die Daten der Statistiker zeigen.

Der Zuwachs ist vor allem auf die Ausfuhr von Maschinen zurückzuführen. Wurde im Jahr 2024 Maschinen aus Thüringen in den Iran im Wert von rund 0,9 Millionen Euro exportiert, waren es nach vorläufigen Zahlen im vergangenen Jahr Maschinen im Wert von rund 20,5 Millionen Euro.