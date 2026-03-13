Umsätze gehen zurück: Thüringer Industrie hat schwieriges Jahr hinter sich

Erfurt - Die Thüringer Industrie hat ein schwieriges Jahr 2025 hinter sich.

Vor allem die Autobranche schwächelt. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa

Die Umsätze seien im Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Prozent zurückgegangen, bei den Auftragseingängen habe das Minus 2,6 Prozent betragen, teilte das Landesamt für Statistik mit.

Besonders hart traf es den Statistikern zufolge unter anderem die Maschinenbauer und die Autobranche mit jeweils deutlich zweistelligen Umsatzeinbrüchen.

Aus Sicht der IHK Erfurt machten sich sowohl die Investitionsschwäche im Inland als auch die schleppende Nachfrage aus dem Ausland im Maschinenbau als einem der wichtigsten Thüringer Industriezweige bemerkbar.

Dazu seien Unsicherheiten mit der US-Zollpolitik gekommen. Auch die stark vertretenen Auto- und Zulieferunternehmen im Freistaat litten nach Einschätzung der Experten unter der allgemeinen Investitionsschwäche.

Besonders auffällig: Während die Industrie bundesweit zum Ende des Jahres 2025 deutlich mehr Aufträge verzeichnen konnte, ging es in Thüringen bei den Auftragseingängen bergab.