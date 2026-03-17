Probleme bei Lieferungen in die USA: Thüringen mit Export-Einbußen
Von Simone Rothe
Thüringen - Thüringens Industrie hat im vergangenen Jahr Einbußen beim Export hinnehmen müssen - und entwickelte sich damit gegen den Bundestrend.
Die Lieferungen ins Ausland sanken um 1,1 Prozent auf 18,2 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt in Erfurt mitteilte.
Bundesweit stiegen die Exporte trotz eines schwierigen Umfelds durch neue US-Zölle und internationale Konflikte um 1,0 Prozent. Probleme gab es vor allem bei Lieferungen in die USA, Thüringens nach wie vor wichtigsten Abnehmer von Industriegütern.
Die Ausfuhren in die USA machten nach den Daten des Landesamtes 11,4 Prozent der gesamten Thüringer Exporte aus. Im Vergleich zu 2024 sanken sie allerdings um 134,9 Millionen Euro oder 6,1 Prozent.
Viele Unternehmen berichteten von Unsicherheiten über das künftige Exportgeschäft angesichts der Veränderungen bei den US-Zöllen.
Der Iran, der wegen des Krieges derzeit im Fokus steht, ist kein wichtiger Markt für die Thüringer Industrie. 2025 gingen nur Waren im Wert von 24,3 Millionen Euro in die Islamische Republik Iran - 0,1 Prozent des gesamten Thüringer Exportvolumens. Den mit Abstand größten Anteil machten Flüssigkeitspumpen aus. Die Importe aus dem Iran lagen unter einer Million Euro - bezogen wurde unter anderem Safran.
Titelfoto: Christian Charisius/dpa