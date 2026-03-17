Probleme bei Lieferungen in die USA: Thüringen mit Export-Einbußen

Thüringen - Thüringens Industrie hat im vergangenen Jahr Einbußen beim Export hinnehmen müssen - und entwickelte sich damit gegen den Bundestrend.

Die Ausfuhren in die USA machten nach den Daten des Landesamtes 11,4 Prozent der gesamten Thüringer Exporte aus. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Die Lieferungen ins Ausland sanken um 1,1 Prozent auf 18,2 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt in Erfurt mitteilte.

Bundesweit stiegen die Exporte trotz eines schwierigen Umfelds durch neue US-Zölle und internationale Konflikte um 1,0 Prozent. Probleme gab es vor allem bei Lieferungen in die USA, Thüringens nach wie vor wichtigsten Abnehmer von Industriegütern.

Die Ausfuhren in die USA machten nach den Daten des Landesamtes 11,4 Prozent der gesamten Thüringer Exporte aus. Im Vergleich zu 2024 sanken sie allerdings um 134,9 Millionen Euro oder 6,1 Prozent.

Viele Unternehmen berichteten von Unsicherheiten über das künftige Exportgeschäft angesichts der Veränderungen bei den US-Zöllen.