Diese zwei Thüringer Kreise sind Niedriglohngebiete

Thüringen - Zwei Landkreise in Thüringen zählen zu den Niedriglohngebieten in Deutschland.

Zwei Landkreise in Thüringen zählen zu den Niedriglohngebieten. (Symbolfoto) © Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Die Kreise Saale-Orla und Hildburghausen gehören zu den vier Kreisen mit dem niedrigsten Bruttomonatseinkommen, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Thüringer Bundestagsabgeordneten Mandy Eißing (49, Linke) hervorgeht.

Vollzeitbeschäftigte verdienen danach im Mittelwert 2975 Euro brutto monatlich im Saale-Orla-Kreis und 3067 Euro im Kreis Hildburghausen.

Zusammen mit den sächsischen Kreisen Görlitz und Erzgebirge, in denen die mittleren Monatseinkommen ebenfalls bei knapp 3000 Euro brutto liegen, zählen sie zu den vier Schlusslichtern beim Einkommen in Deutschland.

"Das ist ein alarmierendes Signal und zeigt einmal mehr, dass Ostdeutschland - und gerade ländliche Regionen wie der Saale-Orla-Kreis - strukturell abgehängt werden", erklärte Eißing. Sie forderte eine stärkere Tarifbindung, bessere Löhne sowie eine aktive Industrie- und Strukturpolitik für den ländlichen Raum.