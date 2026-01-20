Wirtschaftsflaute bremst Beschäftigung in Thüringen

Thüringen - Die Lage auf dem Thüringer Arbeitsmarkt bleibt auch in diesem Jahr angespannt.

Laut des Chefs der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit Sachsen-Anhalt-Thüringen, Markus Behrens, ist mit einer leicht steigenden Arbeitslosigkeit in Thüringen zu rechnen. © Martin Schutt/dpa

Aufgrund der lang anhaltenden Wirtschaftsflaute wird mit einer rückläufigen Beschäftigung und einer geringfügig steigenden Arbeitslosigkeit gerechnet, prognostizierte der Chef der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit Sachsen-Anhalt-Thüringen, Markus Behrens, in Erfurt.

Gründe dafür seien neben der demografischen Entwicklung die schwache Konjunktur. Mit einem Anspringen der Wirtschaft werde spätestens im zweiten Halbjahr gerechnet.

In diesem Jahr werden laut Behrens im Freistaat knapp 70.700 Arbeitslose sowie rund 776.100 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte erwartet. Das sei bei den Erwerbslosen ein Plus von 0,4 Prozent im Vergleich zu 2025 sowie bei der Beschäftigung ein Minus von 0,9 Prozent.

In der Prognose sei aber die überraschende Schließung des Erfurter Zalando-Logistikzentrums Ende September noch nicht berücksichtigt, so Behrens. Davon sind rund 3000 Arbeitsplätze betroffen. Laut Behrens ist die Arbeitsagentur jetzt mit einem Büro und Beratern bei Zalando in Erfurt vor Ort.

Es gehe zunächst darum, die Daten derer aufzunehmen, deren befristete Verträge vorher auslaufen, um ihnen entsprechende Angebote unterbreiten zu können, sagte Behrens. Die Vermittlung in neue Jobs werde aufgrund des niedrigen Qualifikationsniveaus und des hohen Anteils ausländischer Arbeitnehmer wahrscheinlich einige Zeit in Anspruch nehmen.