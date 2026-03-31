Gute Nachrichten: Wieder weniger Arbeitslose in Thüringen

Thüringen - Die Zahl der Arbeitslosen ist in Thüringen im März um 1070 auf 72.242 zurückgegangen.

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Thüringen im März laut Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle/Saale leicht zurückgegangen. © Philip Dulian/dpa

Auch die Arbeitslosenquote sank leicht von 6,7 im Februar auf 6,6 Prozent im März, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle/Saale mitteilte.

Ein Jahr zuvor lag sie bei 6,5 Prozent. Für die Angaben griff die Regionaldirektion auf Datenmaterial zurück, das bis zum Stichtag 12. März vorlag.