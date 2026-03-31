Gute Nachrichten: Wieder weniger Arbeitslose in Thüringen
Von Marie-Hélèn Frech
Thüringen - Die Zahl der Arbeitslosen ist in Thüringen im März um 1070 auf 72.242 zurückgegangen.
Auch die Arbeitslosenquote sank leicht von 6,7 im Februar auf 6,6 Prozent im März, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle/Saale mitteilte.
Ein Jahr zuvor lag sie bei 6,5 Prozent. Für die Angaben griff die Regionaldirektion auf Datenmaterial zurück, das bis zum Stichtag 12. März vorlag.
"Zwar geht die Zahl der Arbeitslosen in allen Gruppen zurück, doch im Vergleich zum Vorjahr bleibt sie höher.
Besonders junge Menschen sind stärker betroffen", sagte Markus Behrens, Chef der Regionaldirektion.
Titelfoto: Philip Dulian/dpa