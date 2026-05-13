Nach Corona-Pandemie: 63 Prozent mehr ausländische Arbeitskräfte in der Gastro

Thüringen - Nachdem viele Beschäftigte in der Corona -Pandemie dem Thüringer Gastgewerbe den Rücken gekehrt haben, hat die Branche die Lücken verstärkt mit ausländischen Mitarbeitern gefüllt.

Nach der Corona-Pandemie ist die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte im Gastgewerbe um 63 Prozent gestiegen. (Archivbild) © Carsten Koall/dpa

Ihre Zahl sei um 63 Prozent gestiegen, informierte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit. Zugleich arbeiten mehr Beschäftigte in Minijobs.

Ihre Zahl stieg demnach von 15.600 im Jahr 2019 auf 17.300 im vergangenen Jahr. Mit einem Medianentgelt von 2450 Euro brutto im Monat gehöre das Gastgewerbe zu den Branchen mit niedrigerem Einkommen, hieß es.

Den Angaben zufolge wirken die Folgen der Corona-Pandemie nach. Damals war das Gastgewerbe besonders stark von Schließungen betroffen. Viele Beschäftigte wechselten in andere Branchen.

Dort würden sie häufig besser bezahlt und hätten familienfreundlichere Arbeitszeiten. Viele Fachkräfte seien deswegen nach der Pandemie nicht in die Branche zurückgekehrt, hieß es.