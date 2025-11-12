Steigende Zahl an Aufträgen für Jenoptik

Jena - Die schwache Nachfrage aus der Halbleiterindustrie macht der börsennotierten Jenoptik AG in diesem Jahr zu schaffen.

Jenoptik liefert Anlagen und Ausrüstungen für die Chip-Produktion weltweit. © Michael Reichel/dpa

Derzeit sei noch nicht absehbar, wann sich die Auftragslage für den größten Geschäftsbereich des Thüringer Konzerns grundlegend verbessere, erklärte der Vorstand in Jena.

Es sei ein Kostensenkungsprogramm gestartet worden, erklärte Vorstandschef Stefan Traeger.

Personal- und Materialkosten sollen gesenkt werden. Binnen Jahresfrist hat sich die Beschäftigtenzahl des Konzerns bereits von rund 4300 auf rund 4150 Arbeitnehmer bis Ende September verringert.