300 Millionen Euro mehr: Doppelhaushalt wird teurer als geplant

Thüringen - Thüringens Landesausgaben fallen in den kommenden Jahren um rund 300 Millionen Euro höher aus als von der Regierung geplant.

Im Thüringer Landtag wird über den Doppelhaushalt für die Jahre 2026 und 2027 beraten. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Die Mehrausgaben von 140,5 Millionen Euro im Jahr 2026 und von 159,5 Millionen Euro im Jahr 2027 seien das Ergebnis der Verhandlungen in den vergangenen Wochen, sagte der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, Maik Kowalleck (CDU), im Landtag.

Das Parlament begann mit der Generaldebatte zum Thüringer Doppelhaushalt. Beschlossen werden soll er am Donnerstag.

Die Landesausgaben sollen nun mehr als 14,8 Milliarden Euro im kommenden Jahr betragen. 2027 sind mehr als 15,1 Milliarden Euro vorgesehen.

Die Ausgaben kann die Landesregierung nur mit neuen Schulden finanzieren - insgesamt sind es rund 1,4 Milliarden Euro, davon allein 867 Millionen Euro im nächsten Jahr.