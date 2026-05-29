Weniger Arbeitslose in Thüringen: Das sind die aktuellen Zahlen

Thüringen - Die Arbeitslosigkeit in Thüringen ist im Mai trotz schwacher Konjunktur zurückgegangen. 69.551 Menschen waren arbeitslos, wie die Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur mitteilte.

Die Arbeitslosigkeit in Thüringen ist laut Regionaldirektion der Bundesarbeitsagentur im Mai wieder etwas zurückgegangen. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Das waren 1866 Frauen und Männer weniger als im April - ein Rückgang von 2,6 Prozent. Auch im Vergleich zu Mai 2025 gab es einen leichten Rückgang von einem Prozent.

Die Arbeitslosenquote betrug 6,4 Prozent und lag 0,1 Prozentpunkte unter dem Wert von April sowie auf dem Niveau des Vorjahresmonats.

"Der Arbeitsmarkt in Thüringen trotzt der wirtschaftlichen Lage", erklärte der Geschäftsführer der Regionaldirektion, Markus Behrens. Erfreulich sei, dass es bei jungen Menschen unter 25 Jahren den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit gegeben habe.

Die Arbeitsmarkt-Perspektive für die kommenden Monate bleibe jedoch verhalten.