Zalando schließt in Erfurt: Diese Unterstützung erhalten Beschäftigte

Erfurt - Nach dem angekündigten Stellenabbau beim Onlinehändler Zalando in Erfurt erhalten die Beschäftigten ab kommenden Montag zusätzliche Unterstützung direkt am Arbeitsplatz.

Beschäftigte am Zalando-Standort Erfurt können sich künftig direkt im Betrieb von der Agentur für Arbeit zu ihren beruflichen Perspektiven beraten lassen. (Archivbild) © Marc Tirl/dpa

Die Agentur für Arbeit Thüringen Mitte richtet dafür ein Beratungsangebot im Unternehmen ein, das den Mitarbeitenden ohne vorherige Terminvereinbarung oder Besuch in der Behörde offensteht.

Das Angebot ist aus einem ersten Austausch zwischen der Arbeitsagentur, Zalando und dem Betriebsrat hervorgegangen.

Ziel ist es, den Betroffenen in der aktuellen Situation schnell und unkompliziert Orientierung zu geben. Dabei sollen Fragen zu Arbeitslosigkeit, Qualifizierung und möglichen neuen beruflichen Wegen frühzeitig geklärt werden.

Irena Michel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte, betont, dass mit der Beratung im Betrieb kurze Wege und eine verlässliche Begleitung ermöglicht werden sollen. Die persönliche Ansprache vor Ort soll helfen, Unsicherheiten abzubauen und erste Schritte in Richtung beruflicher Neuorientierung einzuleiten.