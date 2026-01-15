Zalando schließt in Erfurt: Diese Unterstützung erhalten Beschäftigte
Erfurt - Nach dem angekündigten Stellenabbau beim Onlinehändler Zalando in Erfurt erhalten die Beschäftigten ab kommenden Montag zusätzliche Unterstützung direkt am Arbeitsplatz.
Die Agentur für Arbeit Thüringen Mitte richtet dafür ein Beratungsangebot im Unternehmen ein, das den Mitarbeitenden ohne vorherige Terminvereinbarung oder Besuch in der Behörde offensteht.
Das Angebot ist aus einem ersten Austausch zwischen der Arbeitsagentur, Zalando und dem Betriebsrat hervorgegangen.
Ziel ist es, den Betroffenen in der aktuellen Situation schnell und unkompliziert Orientierung zu geben. Dabei sollen Fragen zu Arbeitslosigkeit, Qualifizierung und möglichen neuen beruflichen Wegen frühzeitig geklärt werden.
Irena Michel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte, betont, dass mit der Beratung im Betrieb kurze Wege und eine verlässliche Begleitung ermöglicht werden sollen. Die persönliche Ansprache vor Ort soll helfen, Unsicherheiten abzubauen und erste Schritte in Richtung beruflicher Neuorientierung einzuleiten.
Beratungsangebot zuerst für befristet Beschäftigte
Das Beratungsangebot richtet sich an alle Mitarbeitenden des Standorts und ergänzt die bereits bestehenden mehrsprachigen Unterstützungsangebote von Zalando. Die Umsetzung erfolgt schrittweise und mit abgestimmten Terminen.
Zunächst werden befristet beschäftigte Mitarbeitende berücksichtigt, da bei ihnen ein besonderer zeitlicher Handlungsbedarf besteht. Über die konkreten Termine informiert das Unternehmen direkt.
Auch Zalando sieht in dem Angebot einen wichtigen Baustein der Unterstützung. Standortleiter Stefan Rutschmann erklärt, man wolle den Beschäftigten möglichst frühzeitig individuelle Perspektiven aufzeigen und ihnen in der aktuellen Phase zur Seite stehen.
