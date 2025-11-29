Thüringer BSW-Abgeordneter kandidiert als Bundespartei-Vize

Erfurt - Der Thüringer BSW-Abgeordnete Dirk Hoffmeister will stellvertretender Parteivorsitzender beim Bündnis Sahra Wagenknecht werden. Der Erfolg des BSW in den ostdeutschen Bundesländern sollte sich im Parteivorstand und im Präsidium widerspiegeln, sagte Hoffmeister der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt .

Der Thüringer BSW-Abgeordnete Dirk Hoffmeister. © dpa/Pressestelle BSW Fraktion

Das BSW habe in den ostdeutschen Bundesländern zweistellige Ergebnisse bei den Landtagswahlen erreicht. "Aber es sind ganz einfach keine Ostdeutschen im Parteivorstand vertreten. Da müssen wir etwas dran ändern."

Damit gibt es mehrere Kandidaten aus dem Thüringer Landesverband für den Bundesvorstand der Partei: Vor zwei Wochen hatte Thüringens Digital- und Infrastrukturminister Steffen Schütz angekündigt, in den Bundesvorstand seiner Partei aufrücken zu wollen. Auch die Thüringer BSW-Abgeordnete Anke Wirsing will für den Bundesvorstand kandidieren - als Beisitzerin.

Nach der Ankündigung von Parteigründerin Sahra Wagenknecht, den Bundesvorsitz abgeben zu wollen, sortiert sich das BSW neu. Die Parteispitze soll im Dezember auf einem Parteitag in Magdeburg gewählt werden, außerdem soll der Name der Partei geändert werden. Die neue Doppelspitze wollen die bisherige Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali und der Europaabgeordnete Fabio De Masi bilden.

Hoffmeister begründete seine Kandidatur auch damit, "den inhaltlichen Stillstand" in der Partei zu überwinden. Es reiche nicht, nur aufzuzeigen, welche Probleme es in Deutschland gebe, sondern auch Lösungen aufzuzeigen. "Es braucht auch im Bundesvorstand Fachkompetenz", sagte er. Hoffmeister war vor seiner politischen Karriere Lehrer, Schulleiter und im Bereich der Lehrerbildung tätig.