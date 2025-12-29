Traditionelles Neujahrsschwimmen fällt aus: Eisschicht als Sicherheitsrisiko
Jena - Das traditionelle Neujahrsschwimmen am Schleichersee in Jena fällt aus.
Wie die Jenaer Bäder auf ihrer Internetseite schreiben, kann die Veranstaltung nicht wie geplant am 1. Januar stattfinden. Den Angaben nach ist der See nach mehreren frostigen Tagen mit einer fünf Zentimeter dicken Eisschicht komplett zugefroren.
Eine Durchführung des Traditionsevents sei nicht möglich, da weder sichere Einstiege noch Rettungswege gewährleistet werden können.
"So sehr wir uns auf das gemeinsame Neujahrsschwimmen gefreut haben – die Sicherheit unserer Gäste hat immer oberste Priorität", wird Ulrich Klose, Betriebsleiter der Jenaer Bäder, in der Mitteilung zitiert. Trotz der Absage soll die Veranstaltung nachgeholt werden.
Sobald das Eis geschmolzen ist, soll die sechste Auflage des Neujahrsschwimmens neu terminiert werden. Die Jenaer Bäder arbeiten bereits an der Planung und geben das Ersatzdatum so schnell wie möglich bekannt, heißt es in dem veröffentlichen Schreiben.
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa