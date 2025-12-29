Traditionelles Neujahrsschwimmen fällt aus: Eisschicht als Sicherheitsrisiko

Jena - Das traditionelle Neujahrsschwimmen am Schleichersee in Jena fällt aus.

Am 1. Januar 2025 konnten mehrere hundert Badefreudige in Jena schwimmen gehen. Am Neujahrstag 2026 wird dies wegen einer Eisschicht nicht möglich sein. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

Wie die Jenaer Bäder auf ihrer Internetseite schreiben, kann die Veranstaltung nicht wie geplant am 1. Januar stattfinden. Den Angaben nach ist der See nach mehreren frostigen Tagen mit einer fünf Zentimeter dicken Eisschicht komplett zugefroren.

Eine Durchführung des Traditionsevents sei nicht möglich, da weder sichere Einstiege noch Rettungswege gewährleistet werden können.

"So sehr wir uns auf das gemeinsame Neujahrsschwimmen gefreut haben – die Sicherheit unserer Gäste hat immer oberste Priorität", wird Ulrich Klose, Betriebsleiter der Jenaer Bäder, in der Mitteilung zitiert. Trotz der Absage soll die Veranstaltung nachgeholt werden.