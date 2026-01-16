Trauer um Buchenwald-Überlebenden Raymond Renaud

Weimar - Der französische Überlebende des NS-Konzentrationslagers Buchenwald und Ehrenbürger der Stadt Weimar , Raymond Renaud, ist tot.

Der Buchenwald-Überlebende und Weimarer Ehrenbürger Raymond Renaud engagierte sich bis ins hohe Alter für Erinnerung und Aufklärung, insbesondere im Austausch mit jungen Menschen. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

Er starb am 14. Januar im Alter von 102 Jahren, wie die Stadt unter Berufung auf das Internationale Komitee Buchenwald-Dora in Paris mitteilte.

Renaud war einer jener Überlebenden, die trotz ihres hohen Alters bis zuletzt regelmäßig nach Weimar reisten, um zu erinnern, zu mahnen und mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen.

In den vergangenen 20 Jahren arbeitete er den Angaben nach regelmäßig in Schulen mit Jugendlichen und legte Zeugnis von seinem Leben ab.

Ministerpräsident Mario Voigt (48) und Landtagspräsident Thadäus König (43, beide CDU) würdigten das Vermächtnis des Buchenwald-Überlebenden, der in Thüringen bleibende Spuren hinterlassen habe. Durch sein Wirken habe er ein unverrückbares Zeugnis gegen das nationalsozialistische Unrecht abgelegt, unterstrich Voigt. "Seine Stimme wird uns fehlen."