Wintersport-Fans, aufgepasst: Skilift in Oberhof öffnet bald wieder

Oberhof - Im Skigebiet am Fallbachhang in Oberhof (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) laufen die Vorbereitungen auf die neue Wintersaison.

Wintersportfans kommen im "Thüringer SNOWPARK Oberhof" bald wieder auf ihre Kosten. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Wie auf der Internetseite des "Thüringer SNOWPARK Oberhof" mitgeteilt wird, ist der Saisonstart bei ausreichender Schneelage für den 1. Dezember geplant.

Den Angaben nach laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Unter anderem wurde in dem Skigebiet mit Sessellift ein neues Förderband installiert, welches den Gästen den Einstieg in den Lift erleichtern soll.

Mit den ersten frostigen Temperaturen sollen auch die Schneekanonen in Stellung gebracht werden, damit bei Schneemangel der Hang mit Kunstschnee präpariert werden kann.