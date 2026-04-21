19-Jähriger übersieht Škoda-Fahrerin beim Ausparken
Sonderhausen - Schwerer Unfall am Dienstagmittag in Sondershausen: Dort überschlug sich ein Škoda.
Zunächst wollte gegen 12.30 Uhr ein Audi-Fahrer (19) auf der Talstraße ausparken, wie die Polizei mitteilte. Dabei übersah der junge Mann offenbar die herannahende Škoda-Fahrerin (51).
Die Fahrzeuge kollidierten, wobei sich der Škoda überschlug. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Die Einsatzkräfte mussten sich nicht nur um die Unfallaufnahme kümmern, sondern hatten es auch mit Schaulustigen zu tun, die "trotz mehrmaliger Aufforderungen", sich zu entfernen, weiterhin an Ort und Stelle verharrten.
"Dieses Verhalten - auch gegenüber den Unfallbeteiligten und Rettungskräften - wurde nicht geduldet, sodass die Beamten Platzverweise aussprechen mussten", so die Polizei.
Titelfoto: Silvio Dietzel