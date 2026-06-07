Mehrere Verletzte bei Unfall mit drei Pferdekutschen

Ohrdruf (Gotha) - Bei einem Unfall mit drei Pferdekutschen sind im Landkreis Gotha sechs Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

In Ohrdruf kam es am Samstag zu einem Unfall mit drei Pferdekutschen. (Symbolfoto) © 123RF/kozirad

An einer der drei Kutschen sei bei einer Ausfahrt in Ohrdruf am Samstag die Deichsel gebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Die Kutsche fuhr daraufhin ungebremst in die beiden vorausfahrenden Gespanne. In jeder der drei Kutschen saßen demnach vier bis fünf Menschen.

Sechs Teilnehmer der Ausfahrt im Alter zwischen 66 und 81 Jahren erlitten Verletzungen und wurden von Sanitätern in Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.