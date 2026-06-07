Mehrere heftige Motorradunfälle in Thüringen

Erfurt/Stadtroda - Mehrere Motorradunfälle endeten am Wochenende in Thüringen mit Schwerverletzten. Allein am Samstag ereigneten sich vier schwere Biker-Unfälle, wie die Polizei berichtete.

Immer wieder kommt es auf Thüringer Landstraßen zu Zweirad-Unfällen. (Symbolfoto) © dpa | Julian Stratenschulte

Ein 64-Jähriger verletzte sich mit seinem Motorrad auf einer Landstraße in der Nähe von Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) schwer. Der 64-Jährige kam von einer kurvigen

Straße ab und stürzte einen Abhang hinunter. Er war in einer Gruppe von Motorradfahrern unterwegs gewesen, stürzte jedoch nach Polizeiangaben ohne Beteiligung anderer.

In der Nähe von Weimar verletzte sich eine 53-Jährige schwer. Sie verlor in einer Kurve, ebenfalls ohne Einwirkung anderer, die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße nahe Trusetal (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) stieß eine 26 Jahre alte Motorradfahrerin mit einem Auto zusammen. Auch sie erlitt schwere Verletzungen.