Hyundai kracht in Gartenzäune, Motorraum fängt Feuer
Weimar - Ein Bild der Verwüstung zeigte sich am Sonntagnachmittag nach einem schweren Unfall in Weimar (Thüringen). Drei Personen sollen dabei verletzt worden sein.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 15.15 Uhr auf der Humboldtstraße.
Offenbar war ein Hyundai-Fahrer stadtauswärts unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Er geriet auf den Gehweg, prallte dort gegen mehrere Zäune und kam schließlich in einem Vorgarten zum Stehen.
Beim Auto, das bereits durch den Aufprall stark beschädigt wurde, fing plötzlich der Motorraum an, zu brennen.
Zum Glück kam zufällig ein Rettungswagen vorbeigefahren. Die Besatzung alarmierte die Feuerwehr und löschte den Brand mit einem Feuerlöscher.
Die drei Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags des Autos aus. Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt.
Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Passanten auf dem Gehweg oder den angrenzenden Grundstücken, sodass es keine weiteren Verletzten gab.
Am Hyundai entstand wirtschaftlicher Totalschaden
Die Berufsfeuerwehr Weimar übernahm die Nachkontrolle und die Restlöscharbeiten. Doch das Auto war nicht mehr zu retten. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden am Hyundai, der durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden musste.
Die Höhe des Gesamtschadens beträgt mehrere Zehntausend Euro.
Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Titelfoto: Johannes Krey (2)