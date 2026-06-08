Hyundai kracht in Gartenzäune, Motorraum fängt Feuer

Weimar - Ein Bild der Verwüstung zeigte sich am Sonntagnachmittag nach einem schweren Unfall in Weimar ( Thüringen ). Drei Personen sollen dabei verletzt worden sein.

Aufgrund des Aufpralls lösten die Airbags im Hyundai aus. © Johannes Krey

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 15.15 Uhr auf der Humboldtstraße.

Offenbar war ein Hyundai-Fahrer stadtauswärts unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Er geriet auf den Gehweg, prallte dort gegen mehrere Zäune und kam schließlich in einem Vorgarten zum Stehen.

Beim Auto, das bereits durch den Aufprall stark beschädigt wurde, fing plötzlich der Motorraum an, zu brennen.

Zum Glück kam zufällig ein Rettungswagen vorbeigefahren. Die Besatzung alarmierte die Feuerwehr und löschte den Brand mit einem Feuerlöscher.

Die drei Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags des Autos aus. Über die Schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Passanten auf dem Gehweg oder den angrenzenden Grundstücken, sodass es keine weiteren Verletzten gab.