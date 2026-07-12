Alkoholbeichte an die Polizei: Betrunkene Frau schrottet ihr Auto

Bad Frankenhausen - In Bad Frankenhausen im Kyffhäuserkreis hat eine betrunkene Frau am frühen Freitagnachmittag einen Unfall verursacht.

Eine 58-Jährige hatte Alkohol getrunken und anschließend einen Unfall verursacht. © Feuerwehr/ Silvio Dietzel

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte sich der Vorfall kurz vor dem Ortsteil Esperstedt zugetragen.

Die 58-Jährige war gegen 13 Uhr mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und auf einer angrenzenden Wiese stehengeblieben. Am Fahrzeug sowie am Verkehrszeichen entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

Die Ursache für den Unfall war in der Folge schnell gefunden: Gegenüber der Polizei hatte die Dame gebeichtet, Alkohol getrunken zu haben. Bei der Frau wurde daraufhin eine Blutentnahme veranlasst.