Alkoholbeichte an die Polizei: Betrunkene Frau schrottet ihr Auto
Bad Frankenhausen - In Bad Frankenhausen im Kyffhäuserkreis hat eine betrunkene Frau am frühen Freitagnachmittag einen Unfall verursacht.
Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte sich der Vorfall kurz vor dem Ortsteil Esperstedt zugetragen.
Die 58-Jährige war gegen 13 Uhr mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und auf einer angrenzenden Wiese stehengeblieben. Am Fahrzeug sowie am Verkehrszeichen entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.
Die Ursache für den Unfall war in der Folge schnell gefunden: Gegenüber der Polizei hatte die Dame gebeichtet, Alkohol getrunken zu haben. Bei der Frau wurde daraufhin eine Blutentnahme veranlasst.
Das Auto, welches von der Polizei als "Totalschaden" beschrieben wurde musste abgeschleppt werden. Im Unfallbereich kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.
Titelfoto: Feuerwehr/ Silvio Dietzel