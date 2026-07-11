Suff-Fahrer (24) kracht mit Porsche gegen Baum: Er und sein Beifahrer werden schwer verletzt
Von Lea Marie Kläsener und Karolin Wiltgrupp
Arnstadt - Ein 24-Jähriger ist in Arnstadt mit einem Porsche betrunken gegen einen Baum geprallt.
Der Fahrer und sein 19 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt. Sie konnten sich jedoch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, wie die Polizei mitteilte. Beide kamen in ein Krankenhaus.
Der junge Mann war demnach am späten Freitagabend mit seinem Auto auf der K27 von Görbitzhausen nach Hausen unterwegs und kam in einer Rechtskurve von der Straße ab.
Daraufhin prallte er gegen einen Baum und rutschte danach in den gegenüberliegenden Graben.
Ein Atemalkoholtest ergab beim 24-Jährigen einen Wert von 1,64 Promille, wie es hieß. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.
Den Schaden schätzen die Beamten auf 20.000 Euro.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa