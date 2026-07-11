Suff-Fahrer (24) kracht mit Porsche gegen Baum: Er und sein Beifahrer werden schwer verletzt

Arnstadt - Ein 24-Jähriger ist in Arnstadt mit einem Porsche betrunken gegen einen Baum geprallt.

Der Fahrer und sein Beifahrer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Der Fahrer und sein 19 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt. Sie konnten sich jedoch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, wie die Polizei mitteilte. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Der junge Mann war demnach am späten Freitagabend mit seinem Auto auf der K27 von Görbitzhausen nach Hausen unterwegs und kam in einer Rechtskurve von der Straße ab.

Daraufhin prallte er gegen einen Baum und rutschte danach in den gegenüberliegenden Graben.