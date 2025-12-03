Alkoholisiert am Steuer: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Körner (Unstrut-Hainich-Kreis) - Im Unstrut-Hainich-Kreis hat sich am Dienstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Menschen leichte Verletzungen erlitten.

Am Dienstag ereignete sich zwischen Körner und Grabe ein schwerer Verkehrsunfall. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Gegen 18.30 Uhr war ein 25-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 249 von Körner in Richtung Grabe unterwegs. Beim Überholen eines Lastwagens fuhr er vor diesen und krachte dabei in das Auto eines 55-Jährigen, der kurz zuvor ebenfalls den Lkw überholt hatte und eingeschert war.

Durch den Aufprall entstand an beiden Wagen erheblicher Sachschaden von jeweils rund 20.000 Euro.

Der 55 Jahre alte Fahrer sowie eine 22-jährige Mitfahrerin im Fahrzeug des Unfallverursachers wurden leicht verletzt.

Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizisten fest, dass der 25-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemtest bestätigte den Verdacht, sodass im Krankenhaus eine Blutprobe angeordnet wurde. Zudem wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.