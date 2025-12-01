19-Jährige in Erfurt schwer verletzt: Fußgängerin von Auto erfasst

Erfurt - Am Samstagabend wurde eine 19-Jährige in der Erfurter Innenstadt bei einem schweren Verkehrsunfall verletzt.

Am Samstagabend wurde eine Fußgängerin schwer verletzt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Gegen 20.30 Uhr wollte die junge Frau den mehrspurigen Juri-Gagarin-Ring auf Höhe der Hausnummer 135 überqueren.

Eine Autofahrerin auf der rechten Fahrspur ließ die Fußgängerin passieren. Ein 67-jähriger Citroën-Fahrer auf der linken Spur hielt jedoch nicht an.

Die 19-Jährige ging davon aus, dass auch er stoppen würde, doch der Fahrer erfasste die Frau mit seinem Fahrzeug.

Beim Aufprall wurde die Fußgängerin schwer verletzt und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.