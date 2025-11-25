Mazda überschlägt sich in Erfurt: Fahrerin verletzt

Erfurt - Am Dienstag hat eine 73-jährige Autofahrerin in der Erfurter Häßlerstraße einen Unfall verursacht.

Der Mazda der 73-Jährigen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

In der dortigen 30er-Zone kam sie nach ersten Erkenntnissen gegen 11.17 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Mazda gegen das Heck eines geparkten Seat Ibiza.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ibiza auf ein weiteres davor abgestelltes Fahrzeug geschoben.

Der Wagen der Unfallverursacherin überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.