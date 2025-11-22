Unter Alkoholeinfluss: 75-Jährige überschlägt sich mit Audi auf B88
Ilmenau - Am späten Freitagabend hat sich auf der B88 bei Ilmenau ein Auto bei einem schweren Verkehrsunfall überschlagen.
Gegen 22.10 Uhr war eine 75-jährige Audi-Fahrerin aus Richtung Gehren kommend unterwegs, als sie am Kreisel zur Autobahnanschlussstelle A71 Ilmenau-Ost die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.
Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit fuhr die Seniorin geradewegs über den bepflanzten Kreisel, kollidierte mit einem Stein und überschlug sich anschließend, so die Polizei. Der Wagen blieb schließlich auf dem Dach liegen.
Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Ilmenau gebracht.
Dort ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,34 Promille. Eine Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet, der Führerschein der 75-Jährigen sichergestellt.
Am Audi entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb der Kreisel in Fahrtrichtung L3087 Bücheloh sowie B88 Gehren rund drei Stunden vollständig gesperrt.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa