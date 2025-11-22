Unter Alkoholeinfluss: 75-Jährige überschlägt sich mit Audi auf B88

Ilmenau - Am späten Freitagabend hat sich auf der B88 bei Ilmenau ein Auto bei einem schweren Verkehrsunfall überschlagen.

Die 75-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Gegen 22.10 Uhr war eine 75-jährige Audi-Fahrerin aus Richtung Gehren kommend unterwegs, als sie am Kreisel zur Autobahnanschlussstelle A71 Ilmenau-Ost die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit fuhr die Seniorin geradewegs über den bepflanzten Kreisel, kollidierte mit einem Stein und überschlug sich anschließend, so die Polizei. Der Wagen blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Ilmenau gebracht.

Dort ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,34 Promille. Eine Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet, der Führerschein der 75-Jährigen sichergestellt.