Auto kracht frontal gegen Unterführung: Senioren sterben noch vor Ort
Von Daniel Josling
Eisfeld - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Hildburghausen sind zwei Senioren gestorben.
Wie die Polizei mitteilte, war ein 83 Jahre alter Autofahrer am Dienstagnachmittag auf einer Kreisstraße zwischen Heid und Eisfeld unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.
Der Wagen prallte frontal gegen eine Eisenbahnunterführung.
Sowohl der Fahrer als auch seine 84 Jahre alte Beifahrerin wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die beiden aus dem Wrack.
Sie erlagen jedoch noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Auch ein Abschleppdienst war im Einsatz.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa