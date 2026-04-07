Auto kracht frontal gegen Unterführung: Senioren sterben noch vor Ort

Eisfeld - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Hildburghausen sind zwei Senioren gestorben.

Für die beiden Senioren kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarben noch vor Ort. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war ein 83 Jahre alter Autofahrer am Dienstagnachmittag auf einer Kreisstraße zwischen Heid und Eisfeld unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Der Wagen prallte frontal gegen eine Eisenbahnunterführung.

Sowohl der Fahrer als auch seine 84 Jahre alte Beifahrerin wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die beiden aus dem Wrack.