Bierchaos: Lkw verliert Ladung, 400 Kästen Becks liegen auf der Straße

Nordhausen - Im Landkreis Nordhausen ist am Dienstagabend ein mit Bier beladener Lkw verunfallt.

Mehrere hunderte Kästen waren auf die Straße gefallen, weil die Ladung nicht ausreichend gesichert war. © Silvio Dietzel

Wie die Polizei inzwischen erklärte, war die Ladung in dem Sattelzug nicht ausreichend gesichert gewesen. Aus diesem Grund hatten sich gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße vier zwischen Steinbrücken und Hain rund 400 Kästen Becks verteilt.

Auf einer Länge von knapp 50 Metern lagen die Bierkästen mit teils kaputten sowie unversehrten Flaschen und blockierten beide Fahrspuren.

Die Feuerwehr kümmerte sich in der Folge um die Beseitigung der demolierten Getränke.

Nach einer rund dreistündigen Vollsperrung war die B4 gegen 22 Uhr wieder beräumt. Der Verkehr war in dieser Zeit umgeleitet worden.