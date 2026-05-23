Crash mit Transporter: Traktor schleudert von der Fahrbahn und kippt um
Umpferstedt/Mellingen - Am Freitag krachte im Weimarer Land (Thüringen) ein Transporter in einen abbiegenden acht Tonnen schweren Traktor.
Wie die Polizei bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 13.15 Uhr auf der B87 zwischen Umpferstedt und Mellingen auf Höhe des Flugplatzes.
Auf diesen wollte der 27-jährige Traktorfahrer nach links abbiegen, was der Transporterfahrer (31) offenbar zu spät bemerkte. Es kam zum Zusammenstoß.
Dabei war die Wucht des Aufpralls so heftig, dass der Traktor weggeschleudert wurde und auf der Seite landete.
Der 27-Jährige konnte sich zwar eigenständig aus dem Fahrzeug befreien, wurde aber anschließend aufgrund seiner Verletzungen von einem Rettungswagen und einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.
Laut TAG24-Informationen blieb der Transporterfahrer eigenen Aussagen zufolge unverletzt.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Transporterfahrer bereits im Vorfeld mehrere Fahrzeuge auf der Strecke überholt haben und übersah dann vermutlich den abbiegenden Traktor.
Wirtschaftlicher Totalschaden an beiden Fahrzeugen
Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mellingen sicherten die Unfallstelle ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe der verunfallten Fahrzeuge auf. Bei der Bergung des Traktors wurden sie durch die Agrargenossenschaft unterstützt.
Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße voll gesperrt werden. Es staute sich in beide Richtungen. Gegen 15 Uhr war die Unfallstelle wieder weitgehend beräumt und der Stau löste sich auf.
Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall stark ramponiert. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Polizeiangaben zufolge summiert sich der Sachschaden auf etwa 90.000 Euro: 50.000 Euro Schaden am Traktor, 40.000 Euro am Transporter.
Titelfoto: Johannes Krey (2)