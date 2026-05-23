Crash mit Transporter: Traktor schleudert von der Fahrbahn und kippt um

Umpferstedt/Mellingen - Am Freitag krachte im Weimarer Land ( Thüringen ) ein Transporter in einen abbiegenden acht Tonnen schweren Traktor.

Der Traktor landete auf der Seite. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. © Johannes Krey

Wie die Polizei bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 13.15 Uhr auf der B87 zwischen Umpferstedt und Mellingen auf Höhe des Flugplatzes.

Auf diesen wollte der 27-jährige Traktorfahrer nach links abbiegen, was der Transporterfahrer (31) offenbar zu spät bemerkte. Es kam zum Zusammenstoß.

Dabei war die Wucht des Aufpralls so heftig, dass der Traktor weggeschleudert wurde und auf der Seite landete.

Der 27-Jährige konnte sich zwar eigenständig aus dem Fahrzeug befreien, wurde aber anschließend aufgrund seiner Verletzungen von einem Rettungswagen und einem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.

Laut TAG24-Informationen blieb der Transporterfahrer eigenen Aussagen zufolge unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Transporterfahrer bereits im Vorfeld mehrere Fahrzeuge auf der Strecke überholt haben und übersah dann vermutlich den abbiegenden Traktor.