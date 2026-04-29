Wolf stirbt bei Zusammenstoß mit Auto im Wartburgkreis

Vacha (Wartburgkreis) - Ein Wolf ist im Wartburgkreis auf der Bundesstraße zwischen Dorndorf und Vacha überfahren worden.

Das Tier habe plötzlich die Straße überquert, teilte die Polizei mit.

Es sei zum Zusammenstoß mit einem Auto gekommen, der Wolf starb noch an der Unfallstelle.

Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.