Wolf stirbt bei Zusammenstoß mit Auto im Wartburgkreis

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Ein Wolf ist im Wartburgkreis auf der Bundesstraße zwischen Dorndorf und Vacha überfahren worden.

Von Christiane Raatz

Vacha (Wartburgkreis) - Ein Wolf ist im Wartburgkreis auf der Bundesstraße zwischen Dorndorf und Vacha überfahren worden.

Ein Wolf ist bei Vacha im Wartburgkreis von einem Auto überfahren worden. (Archivfoto)
Ein Wolf ist bei Vacha im Wartburgkreis von einem Auto überfahren worden. (Archivfoto)  © Bernd Weißbrod/dpa

Das Tier habe plötzlich die Straße überquert, teilte die Polizei mit.


Es sei zum Zusammenstoß mit einem Auto gekommen, der Wolf starb noch an der Unfallstelle.

Der Fahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa

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