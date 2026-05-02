Unfall mit Traktor-Gespann: Mehrere Verletzte bei Junggesellenabschied
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Von Marie-Hélèn Frech
Witterda - Mehrere Männer sind bei einem Unfall mit einem Traktor-Gespann auf einem Junggesellenabschied im Landkreis Sömmerda verletzt worden.
Zwei Männer seien schwer und drei leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.
Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" über den Unfall am Vormittag in Witterda berichtet.
Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Bremsen des Traktors beim Bergabfahren versagt haben.
Der Anhänger soll dann so stark ins Schlingern geraten sein, dass mehrere Männer vom Anhänger herunterstürzten und sich verletzten.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa