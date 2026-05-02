Unfall mit Traktor-Gespann: Mehrere Verletzte bei Junggesellenabschied

Witterda - Mehrere Männer sind bei einem Unfall mit einem Traktor-Gespann auf einem Junggesellenabschied im Landkreis Sömmerda verletzt worden.

Bei einem Traktor sollen die Bremsen beim Bergabfahren versagt haben. Es wurden mehrere Personen verletzt. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Zwei Männer seien schwer und drei leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" über den Unfall am Vormittag in Witterda berichtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Bremsen des Traktors beim Bergabfahren versagt haben.