Zu schnell auf nasser Straße: Rentnerin kracht gegen Hauswand

Bad Frankenhausen - Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochabend in Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis).

Die 72-Jährige war gegen eine Hauswand gekracht. © Feuerwehr Bad Frankenhausen/Silvio Dietzel

Laut Polizeiangaben war eine 72-jährige Toyota-Fahrerin auf der Kyffhäuserstraße in Fahrtrichtung Sondershausen unterwegs gewesen.

Die Rentnerin hatte offenbar ihre Geschwindigkeit nicht an die Witterungsverhältnisse angepasst und war anschließend nach rechts von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand gekracht.

Durch den Crash wurden die Fassade des Gebäudes, ein Gartenzaun sowie ein Busch demoliert.