Zu schnell auf nasser Straße: Rentnerin kracht gegen Hauswand
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Bad Frankenhausen - Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochabend in Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis).
Laut Polizeiangaben war eine 72-jährige Toyota-Fahrerin auf der Kyffhäuserstraße in Fahrtrichtung Sondershausen unterwegs gewesen.
Die Rentnerin hatte offenbar ihre Geschwindigkeit nicht an die Witterungsverhältnisse angepasst und war anschließend nach rechts von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand gekracht.
Durch den Crash wurden die Fassade des Gebäudes, ein Gartenzaun sowie ein Busch demoliert.
Die Seniorin wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird von den Beamten mit 10.000 Euro angegeben.
Titelfoto: Feuerwehr Bad Frankenhausen/Silvio Dietzel