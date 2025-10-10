Senioren laufen am Straßenrand und werden von Auto erfasst

Dingelstädt - Ein schwerer Unfall hat sich am späten Donnerstagnachmittag im Kreis Eichsfeld zugetragen.

Die verletzten Senioren wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Senioren gegen 17.50 Uhr auf der Landstraße 2032 zwischen Dingelstädt und Wachstedt von einem Auto erfasst worden.

Den Angaben nach war das Pärchen zu Fuß am Straßenrand gelaufen.

Die 81-Jährige und ihr 80-jähriger Mann stürzten nach der Kollision und erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.