Senioren laufen am Straßenrand und werden von Auto erfasst
Dingelstädt - Ein schwerer Unfall hat sich am späten Donnerstagnachmittag im Kreis Eichsfeld zugetragen.
Wie die Polizei mitteilte, waren zwei Senioren gegen 17.50 Uhr auf der Landstraße 2032 zwischen Dingelstädt und Wachstedt von einem Auto erfasst worden.
Den Angaben nach war das Pärchen zu Fuß am Straßenrand gelaufen.
Die 81-Jährige und ihr 80-jähriger Mann stürzten nach der Kollision und erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.
Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen. Gegenüber der Polizei erklärte der 86-jährige Autofahrer, dass er von der tief stehenden Sonne geblendet worden sei.
Titelfoto: Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa