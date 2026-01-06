Zahl der Verkehrsunfälle in Thüringen leicht gestiegen
Von Jennifer Brückner
Thüringen - Die Zahl der Verkehrsunfälle ist im Jahr 2025 in Thüringen leicht gestiegen.
Im Thüringer Straßenverkehr sind in den ersten zehn Monaten des Jahres 2025 mehr Unfälle passiert als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Wie das Landesamt für Statistik mitteilte, seien zwischen Januar und Oktober 42.878 Unfälle gemeldet worden.
Das seien 1,9 Prozent mehr als 2024.
Zugleich sei die Zahl der Verunglückten bei Verkehrsunfällen in diesem Zeitraum um 2,3 Prozent gesunken - von 6612 auf 6457. In den ersten zehn Monaten 2025 kamen 77 Menschen ums Leben. Im Vorjahreszeitraum waren es 78.
