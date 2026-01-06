Zahl der Verkehrsunfälle in Thüringen leicht gestiegen

Thüringen - Die Zahl der Verkehrsunfälle ist im Jahr 2025 in Thüringen leicht gestiegen.

Im Vergleich zum Vorjahr gab es im vergangenen Jahr mehr Verkehrsunfälle in Thüringen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Im Thüringer Straßenverkehr sind in den ersten zehn Monaten des Jahres 2025 mehr Unfälle passiert als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Wie das Landesamt für Statistik mitteilte, seien zwischen Januar und Oktober 42.878 Unfälle gemeldet worden.

Das seien 1,9 Prozent mehr als 2024.