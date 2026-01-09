Sturmtief "Elli" bringt Thüringen ins Rutschen: Polizei meldet 16 Unfälle

Thüringen - Wintersturm "Elli" hat auf den Autobahnen in Thüringen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt.

Wintersturm "Elli" sorgt auf Thüringens Autobahnen für Chaos: Mehrere Fahrzeuge kollidierten auf glatten Fahrbahnen, zahlreiche Unfälle führten zu Verkehrsbehinderungen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Bis zum späten Vormittag hatten sich 16 Verkehrsunfälle ereignet, wie die Autobahnpolizeiinspektion mitteilte.

Beteiligt waren demnach 14 Autos und acht Lastwagen. Dabei blieb es glücklicherweise bei Sachschäden, verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Bei allen Unfällen war die Ursache unangepasste Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn.