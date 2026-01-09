Sturmtief "Elli" bringt Thüringen ins Rutschen: Polizei meldet 16 Unfälle

Wintersturm "Elli" hat auf den Autobahnen in Thüringen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt.

Von André Jahnke

Wintersturm "Elli" sorgt auf Thüringens Autobahnen für Chaos: Mehrere Fahrzeuge kollidierten auf glatten Fahrbahnen, zahlreiche Unfälle führten zu Verkehrsbehinderungen. (Symbolbild)
Bis zum späten Vormittag hatten sich 16 Verkehrsunfälle ereignet, wie die Autobahnpolizeiinspektion mitteilte.

Beteiligt waren demnach 14 Autos und acht Lastwagen. Dabei blieb es glücklicherweise bei Sachschäden, verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Bei allen Unfällen war die Ursache unangepasste Geschwindigkeit auf glatter Fahrbahn.

Im Laufe des Tages ist den Angaben zufolge weiterhin mit Schneefall und rutschigen Straßen zu rechnen, sodass es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen kommen werde. Die Polizei bittet Autofahrer, vorsichtig zu fahren und ausreichend Zeit einzuplanen.

