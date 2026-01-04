Schnee und Eis sorgen für Unfallserie auf Thüringens Straßen

Thüringen - Der Wintereinbruch in Thüringen mit Schnee und frostigen Temperaturen sorgt für schwierige Straßenverhältnisse.

Winterliche Straßenverhältnisse mit Schnee und Glätte führten am Wochenende in Thüringen zu zahlreichen Verkehrsunfällen. (Symbolfoto) © Martin Schutt/dpa

Immer wieder sei es am Wochenende zu Unfällen auf verschneiten und glatten Straßen gekommen, berichtete die Polizei. Viele Verkehrsteilnehmer hätten ihr Fahrverhalten aber auch gut den Witterungsverhältnissen angepasst, so die Polizei.

Im Kreis Sonneberg im südlichsten Teil Thüringens sei es zu vielen Verkehrsunfällen auf winterglatten Fahrbahnen gekommen. Vielfach endeten sie mit Blechschäden, Menschen seien nicht verletzt worden.

Höherer Sachschaden von 60.000 Euro sei in Piesau entstanden, als ein Räumfahrzeug auf einem glatten Straßenabschnitt von der Fahrbahn abkam und gegen ein Haus prallte.

Im Weimarer Land bei Buttelstedt kam eine 64-Jährige mit ihrem Auto ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke. Die Frau wurde dabei verletzt, ihr Auto musste abgeschleppt werden. Bei Oberhof übersah ein 32 Jahre alter Autofahrer beim Wenden eine mit Schnee bedeckte Leitplanke und beschädigte einen Vorderreifen, wie die Polizei berichtete.