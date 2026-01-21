Frontalzusammenstoß auf der B4: Zwei Schwerverletzte

B4/Sondershausen - Ein folgenschwerer Zusammenstoß hat in den frühen Morgenstunden den Verkehr auf der B4 bei Sondershausen lahmgelegt.

Nach dem Frontalunfall auf der B4 mussten beide stark beschädigten Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Straße war während der Rettungsarbeiten voll gesperrt. © Silvio Dietzel

Eine 70 Jahre alte Autofahrerin war aus Richtung Sondershausen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort stieß ihr Wagen frontal mit einem Kleintransporter zusammen, der von einem 57-jährigen Mann gesteuert wurde.

Beide Fahrzeugführer erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.