Frontalzusammenstoß auf der B4: Zwei Schwerverletzte
B4/Sondershausen - Ein folgenschwerer Zusammenstoß hat in den frühen Morgenstunden den Verkehr auf der B4 bei Sondershausen lahmgelegt.
Eine 70 Jahre alte Autofahrerin war aus Richtung Sondershausen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.
Dort stieß ihr Wagen frontal mit einem Kleintransporter zusammen, der von einem 57-jährigen Mann gesteuert wurde.
Beide Fahrzeugführer erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.
Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Bundesstraße zeitweise vollständig gesperrt. Die Polizeiinspektion Kyffhäuser hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Silvio Dietzel