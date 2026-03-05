Zwei Menschen im Krankenhaus: Frontalcrash zwischen Škoda und Renault

Heringen/Helme - Škoda und Renault Twingo krachen zusammen! Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagmorgen im Landkreis Nordhausen ereignet.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. © Silvio Dietzel

Eine 61-Jährige war auf der Landstraße 2079 aus bislang noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und anschließend frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengekracht, erklärte die Polizei.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Frau und der 54-jährige Fahrer des anderen Autos zum Teil schwer verletzt. Sie wurden in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.