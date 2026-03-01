Mutter und Tochter krachen mit Quad gegen Zaun: Mädchen (9) schwer verletzt

Weimar - Quad-Crash in Weimar ! Ein neunjähriges Mädchen ist dabei schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall mit einem Quad in Weimar ist ein Mädchen (9) schwer verletzt worden. (Symbolfoto) © 123RF/panova2020

Laut Polizei war eine 44-Jährige mit ihrem Quad am Samstagnachmittag auf der Otto-Schott-Straße, aus der Kromsdorfer Straße kommend, unterwegs. Mit an Bord: ihre neun Jahre alte Tochter.

Die Mutter verlor aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über das vierrädrige Gefährt. Die beiden knallten mit dem Quad gegen einen Zaun!

Das Kind hatte im Gegensatz zur Mutter keinen Helm auf. Es trug schwere Verletzungen davon. Die 44-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.