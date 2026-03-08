Mercedes kracht in Traktor: Beide Fahrer müssen verletzt in die Klinik
Von David Hutzler
Straußfurt - Ein Mercedes ist auf der Bundesstraße 4 zwischen Greußen und Straußfurt (Landkreis Sömmerda) auf einen Traktor aufgefahren.
Der 61-jährige Fahrer des Traktors sei bei dem Unfall am Freitagabend aus dem Sitz geschleudert und schwer verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit.
Auch der 76-jährige Mercedes-Fahrer kam demnach mit schweren Verletzungen ins Helios Klinikum Erfurt.
Er sei aus noch ungeklärter Ursache gegen 19.55 Uhr auf den Trecker aufgefahren - kurz vor dem Aufprall habe er noch stark gebremst.
Der Traktor sei durch die Wucht des Aufpralls von der Straße abgekommen und habe dann einen Straßengraben durchfahren, ehe er in einer Buschgruppe zum Stehen gekommen sei.
Der Schaden wird auf über 50.000 Euro geschätzt. Die B4 blieb für den Einsatz rund zwei Stunden voll gesperrt.
Titelfoto: Bildmontage: Silvio Dietzel