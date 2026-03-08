Mercedes kracht in Traktor: Beide Fahrer müssen verletzt in die Klinik

Straußfurt - Ein Mercedes ist auf der Bundesstraße 4 zwischen Greußen und Straußfurt ( Landkreis Sömmerda ) auf einen Traktor aufgefahren.

Der Mercedes wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. © Silvio Dietzel

Der 61-jährige Fahrer des Traktors sei bei dem Unfall am Freitagabend aus dem Sitz geschleudert und schwer verletzt worden, teilte ein Polizeisprecher mit.

Auch der 76-jährige Mercedes-Fahrer kam demnach mit schweren Verletzungen ins Helios Klinikum Erfurt.

Er sei aus noch ungeklärter Ursache gegen 19.55 Uhr auf den Trecker aufgefahren - kurz vor dem Aufprall habe er noch stark gebremst.