Fußgänger bei Unfall schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Eisenach - Auf der Mühlhäuser Straße wurde am Freitagabend ein Fußgänger schwer verletzt.

Nach einem schweren Verkehrsunfall musste die Mühlhäuser Straße in Eisenach am Freitagabend vollständig gesperrt werden. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Gegen 22 Uhr war ein Auto von der Rennbahn kommend in Richtung Stregda unterwegs, als es kurz nach der Kreuzung Amrastraße zu dem Zusammenstoß kam.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei trat plötzlich ein Fußgänger auf die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst.

Der Mann blieb bewusstlos auf der Straße liegen und erlitt schwerste Verletzungen. Er wurde umgehend in das Klinikum Eisenach gebracht.