Fußgänger bei Unfall schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

In Eisenach kam es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Mühlhäuser Straße.

Eisenach - Auf der Mühlhäuser Straße wurde am Freitagabend ein Fußgänger schwer verletzt.

Nach einem schweren Verkehrsunfall musste die Mühlhäuser Straße in Eisenach am Freitagabend vollständig gesperrt werden. (Symbolbild)  © Bodo Schackow/dpa

Gegen 22 Uhr war ein Auto von der Rennbahn kommend in Richtung Stregda unterwegs, als es kurz nach der Kreuzung Amrastraße zu dem Zusammenstoß kam.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei trat plötzlich ein Fußgänger auf die Fahrbahn und wurde von dem Fahrzeug erfasst.

Der Mann blieb bewusstlos auf der Straße liegen und erlitt schwerste Verletzungen. Er wurde umgehend in das Klinikum Eisenach gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Mühlhäuser Straße vollständig gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Bezugsnummer bei der Polizei 0330149/2025 zu melden.

