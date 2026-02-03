Von Auto erfasst: Kleiner Junge schwebt nicht mehr in Lebensgefahr

Schmalkalden - Ein kleiner Junge wurde am Montag in Schmalkalden von einem Auto erfasst.

Der Junge verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolfoto) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei erklärte, hatte das Kind aus bislang noch ungeklärten Gründen plötzlich die Schmalkalder Straße im Ortsteil Asbach überquert und war anschließend von einem Auto angefahren worden.

Der 7-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Laut aktuellen Informationen vom Dienstagmorgen soll der Junge nicht mehr in Lebensgefahr schweben.

Im Auto saßen laut den Beamten der 54-jährige Fahrer und seine 53-jährige Beifahrerin. Sie erlitten durch den Unfall einen Schock und mussten medizinisch betreut werden.