Von Auto erfasst: Kleiner Junge schwebt nicht mehr in Lebensgefahr
Von Hannes Rücker, Christian Rüdiger
Schmalkalden - Ein kleiner Junge wurde am Montag in Schmalkalden von einem Auto erfasst.
Wie die Polizei erklärte, hatte das Kind aus bislang noch ungeklärten Gründen plötzlich die Schmalkalder Straße im Ortsteil Asbach überquert und war anschließend von einem Auto angefahren worden.
Der 7-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Laut aktuellen Informationen vom Dienstagmorgen soll der Junge nicht mehr in Lebensgefahr schweben.
Im Auto saßen laut den Beamten der 54-jährige Fahrer und seine 53-jährige Beifahrerin. Sie erlitten durch den Unfall einen Schock und mussten medizinisch betreut werden.
Neben der Polizei und den Rettungskräften war auch ein Gutachter vor Ort, um das Unglück zu rekonstruieren. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Am Fahrzeug entstand derweil ein geringer Sachschaden.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa