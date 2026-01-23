Überholmanöver geht schief: Auto wird auf Wiese geschleudert

Themar - Auf der Bundesstraße 89 im Landkreis Hildburghausen hat es am Freitagnachmittag einen schweren Unfall gegeben.

Das Auto der Frau blieb auf einer Wiese stehen. © NEWS5 / Steffen Ittig

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Crash zwischen Kloster Veßra und Themar ereignet.

Den Angaben zufolge hatten zwei Autos gleichzeitig zu einem Überholvorgang angesetzt. Beide Fahrzeuge kollidierten daraufhin miteinander.

Eines der beiden Fahrzeuge prallte im Anschluss gegen das Rad eines Traktors, welcher sich in der überholten Fahrzeugkolonne befand, und wurde auf eine angrenzende Wiese geschleudert.

Die Autofahrerin des Kleinwagens verletzte sich bei dem Unfall und wurde ins Krankenhaus nach Hildburghausen gebracht.