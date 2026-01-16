Glätte-Unfall bei Weimar: Auto überschlägt sich und kracht gegen Baum

Weimar - Am frühen Freitagmorgen hat sich auf der Blutstraße nahe Buchenwald bei Weimar ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Die Fahrerin des Ford Fiesta erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. © Johannes Krey

Gegen 7.15 Uhr kam laut Polizei eine Autofahrerin mit ihrem Ford Fiesta auf der Fahrt in Richtung Weimar in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Nach bisherigen Vermutungen spielte Straßenglätte dabei eine Rolle.

Das Fahrzeug überschlug sich und prallte frontal gegen einen Baum.

Ersthelfer setzten umgehend den Notruf ab, befreiten die Frau aus dem Wagen und versorgten sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte.

Die Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst in das Klinikum Weimar gebracht. Eine Ersthelferin zog sich bei der Rettung leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort im Rettungswagen behandelt.

Die Feuerwehr Weimar sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete den Bereich aus und richtete das stark beschädigte Fahrzeug mithilfe eines Rüstwagens und einer Seilwinde wieder auf. Der Wagen erlitt nach aktuellen Erkenntnissen einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.