Trauer um Feuerwehrmann Niclas: 25-Jähriger stirbt auf dem Weg zur Arbeit

Sondershausen - Die Trauer in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) ist groß: Am Montagmorgen verunglückte der junge Feuerwehrmann Niclas M. (†25) tödlich bei einem Autounfall .

Der junge Feuerwehrmann (†25) erlag noch am selben Tag seinen schweren Verletzungen. (Symbolfoto) © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Der 25-Jährige hatte gegen 7.10 Uhr auf der B4 zwischen Straußfurt und Gebesee aus bislang noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Škoda verloren, teilte die Polizei mit.

Auf Höhe des Abzweigs Schwerstedt war das Auto ins Schleudern gekommen und in den Gegenverkehr geraten. Dort krachte der junge Mann mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.

Niclas M. starb noch am selben Tag im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Zuvor war der junge Feuerwehrmann am Unfallort zweimal reanimiert worden, wie TAG24 mitgeteilt wurde.

Der Škoda-Fahrer und der 55-jährige Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt.