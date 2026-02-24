Trauer um Feuerwehrmann Niclas: 25-Jähriger stirbt auf dem Weg zur Arbeit
Sondershausen - Die Trauer in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) ist groß: Am Montagmorgen verunglückte der junge Feuerwehrmann Niclas M. (†25) tödlich bei einem Autounfall.
Der 25-Jährige hatte gegen 7.10 Uhr auf der B4 zwischen Straußfurt und Gebesee aus bislang noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen Škoda verloren, teilte die Polizei mit.
Auf Höhe des Abzweigs Schwerstedt war das Auto ins Schleudern gekommen und in den Gegenverkehr geraten. Dort krachte der junge Mann mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.
Niclas M. starb noch am selben Tag im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Zuvor war der junge Feuerwehrmann am Unfallort zweimal reanimiert worden, wie TAG24 mitgeteilt wurde.
Der Škoda-Fahrer und der 55-jährige Lkw-Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt.
Feuerwehrmann Niclas pendelte täglich zu seiner Arbeit
"Mit tiefer Trauer, Bestürzung und Fassungslosigkeit musste ich heute vom Tod eines unserer Kameraden der Feuerwehr Sondershausen erfahren. Wir werden dich schmerzhaft vermissen und dich immer als zuverlässigen, aufrichtigen und liebenswerten jungen Mann unserer Wehr in Erinnerung behalten", schrieb Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (56) auf Facebook.
Laut Auskunft des stellvertretenden Wehrleiters der Feuerwehr Sondershausen, Florian Grambs, war Niclas seit siebeneinhalb Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig gewesen. Weil er hauptberuflich Feuerwehrmann werden wollte, hatte sich der engagierte Kamerad bei der Erfurter Feuerwehr beworben und im Oktober 2025 eine Ausbildung mit einem Grundlehrgang begonnen. Aus diesem Grund pendelte er täglich über die B4 zwischen seinem Wohnort Sondershausen und Erfurt.
Die Bundesstraße war nach dem tödlichen Crash für mehrere Stunden voll gesperrt. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 24.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
