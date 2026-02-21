Zwei Unfälle nach Sekundenschlaf: 51-Jährige schwer verletzt
Von Annett Gehler, Jonas Reihl
Erfurt/Neunhofen - Gleich zweimal hat es am Samstag in Thüringen aufgrund von Sekundenschlaf gekracht. Eine 51-Jährige wurde schwer verletzt, ein 21-Jähriger und sein Mitfahrer leicht.
Wie die Polizei mitteilte, war die 51-Jährige mit ihrem Wagen von Neunhofen in Richtung Neustadt an der Orla unterwegs, als sie nach einem Sekundenschlaf von der Fahrbahn abkam.
Das Auto kam im Straßengraben zum Stehen.
Die Fahrerin wurde von der Feuerwehr aus dem Auto befreit.
Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.
21-Jähriger und Beifahrer können sich selbstständig aus Fahrzeugwrack befreien
Auch in Erfurt kam es infolge eines Sekundenschlafs am Steuer zu einem folgenschweren Unfall. Laut Polizei befuhr ein 21-Jähriger am Samstagmorgen die Erfurt Ostumfahrung in Richtung A71.
Auch er kam aufgrund von Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab, durchbrach zwei Leitplanken und kam im Straßengraben zum Stehen. Sein Wagen fing Feuer und brannte vollständig aus.
Der junge Mann und ein Beifahrer konnten sich den Angaben nach rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien und wurden nur leicht verletzt.
Titelfoto: Thüringer Polizei