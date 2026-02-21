Zwei Unfälle nach Sekundenschlaf: 51-Jährige schwer verletzt

Erfurt/Neunhofen - Gleich zweimal hat es am Samstag in Thüringen aufgrund von Sekundenschlaf gekracht. Eine 51-Jährige wurde schwer verletzt, ein 21-Jähriger und sein Mitfahrer leicht.

Der Wagen des 21-Jährigen brannte nach dem Crash vollständig aus. © Thüringer Polizei

Wie die Polizei mitteilte, war die 51-Jährige mit ihrem Wagen von Neunhofen in Richtung Neustadt an der Orla unterwegs, als sie nach einem Sekundenschlaf von der Fahrbahn abkam.

Das Auto kam im Straßengraben zum Stehen.

Die Fahrerin wurde von der Feuerwehr aus dem Auto befreit.

Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.