Kia kracht in Straßenbahn: 15.000 Euro Schaden

Erfurt - Am Montagmorgen stießen ein Auto und eine Straßenbahn in der Erfurter Innenstadt zusammen.

Am Montag kollidierte ein Kia-Fahrer mit einer Straßenbahn. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Gegen 9.25 Uhr befuhr ein 68-jähriger Kia-Fahrer den Klostergang in Richtung Regierungsstraße und wollte schließlich nach links in diese abbiegen.

Dabei missachtete er laut Aussage der Polizei nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt einer Straßenbahn. Diese war in Richtung Brühler Garten unterwegs.

Der Pkw kollidierte mit der Straßenbahn, wobei ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro entstand.