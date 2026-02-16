Glätte und Schnee sorgen für zahlreiche Unfälle in Thüringen

Erfurt - Schnee und Glätte haben in Thüringen seit der Nacht für mehrere Unfälle gesorgt.

Glatteis und Neuschnee behindern in Thüringen seit der Nacht zum Montag den Verkehr. (Symbolfoto) © Jason Tschepljakow/dpa

Die Polizei sprach am Montagmorgen von etwa 20 Verkehrsstörungen wegen liegen gebliebener Laster auf Autobahnen oder Überlandstraßen im Freistaat.

Auf der glatten A71 in Erfurt krachte ein Sattelzug in der Nacht gegen die Mittelleitplanke und kam auf der rechten Seite zum Stehen, der 46-jährige Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt.

In der Folge bildete sich auf der A71 ein Stau, in dem ein Auto von hinten gegen einen anderen Lkw fuhr und unter den Auflieger rutschte, teilten die Beamten mit. Die beiden Männer (24, 25) im Fahrzeug kamen demnach schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden für beide Unfälle auf insgesamt mehr als 100.000 Euro.

In Grammetal (Weimarer Land) krachte laut Polizei ein Auto auf glatter Straße gegen einen Baum. Ein Mitfahrer kam schwer verletzt in eine Klinik, wie es hieß. Der 18-jährige Fahrer und eine weitere Person im Auto wurden leicht verletzt. Wie die Beamten mitteilten, stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss.