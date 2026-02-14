Mercedes gerät in Gegenverkehr und kracht in VW

Sondershausen - Nach einem Unfall zwischen einem Mercedes und einem Volkswagen am Samstagmittag in Sondershausen ( Thüringen ) musste die 68-jährige VW-Fahrerin aus ihrem Auto befreit werden.

Beide Autos wurden stark beschädigt. © Silvio Dietzel

Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 13.40 Uhr zu dem Unfall auf der Erfurter Straße.

Der 32-jährige Mercedes-Fahrer war stadteinwärts unterwegs, als er in Höhe der Tankstelle in den Gegenverkehr geriet. Dort krachte er gegen den VW der 68-Jährigen.

Diese wurde durch den Unfall in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus.