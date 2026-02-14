Mercedes gerät in Gegenverkehr und kracht in VW

Nach einem Unfall zwischen einem Mercedes und einem Volkswagen am Samstagmittag in Sondershausen musste die VW-Fahrerin aus ihrem Auto befreit werden.

Von Sarah Fuchs

Sondershausen - Nach einem Unfall zwischen einem Mercedes und einem Volkswagen am Samstagmittag in Sondershausen (Thüringen) musste die 68-jährige VW-Fahrerin aus ihrem Auto befreit werden.

Beide Autos wurden stark beschädigt.
Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 13.40 Uhr zu dem Unfall auf der Erfurter Straße.

Der 32-jährige Mercedes-Fahrer war stadteinwärts unterwegs, als er in Höhe der Tankstelle in den Gegenverkehr geriet. Dort krachte er gegen den VW der 68-Jährigen.

Diese wurde durch den Unfall in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus.

Die VW-Fahrerin musste aus ihrem Auto befreit werden.
Die beiden Autos wurden stark beschädigt. Der Unfallschaden beläuft sich Polizeiangaben auf etwa 30.000 Euro.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge könnte ein medizinisches Problem die Unfallursache sein. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Titelfoto: Silvio Dietzel (2)

