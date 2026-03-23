Lkw mit Silofutter kippt in enger Rechtskurve um

Eisfeld - Im Landkreis Hildburghausen ist am Montagmorgen ein Lkw verunfallt.

Der Lkw war auf die Fahrerseite gekippt. © NEWS5 / Steffen Ittig

Laut Polizeiangaben war auf der kurvenreichen Straße zwischen Einsiedel und Hinterrod ein mit Silofutter beladener Lkw in einer engen Rechtskurve umgekippt. Die Ladung verteilte sich daraufhin im angrenzenden Straßengraben.

Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt und hatte sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien können.

Die Feuerwehren aus Schleusegrund Masserberg und Themar sind vor Ort und pumpen rund 300 Liter Diesel aus dem demolierten Tank des Lkws ab.